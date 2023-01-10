الامارات | محمد بن راشد يستقبل قائد الجيش الباكستاني في قصر زعبيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في قصر زعبيل بدبي الفريق أول عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وبحث اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وباكستان في الشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.