الامارات | شرطة دبي تضبط 90 مركبة استعرض سائقوها أثناء الأمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 يناير 2023



ضبطت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي 90 مركبة استعرض سائقوها بتهور وطريقة خطرة في منطقة الروية أثناء سقوط الأمطار.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي إن الدوريات المرورية رصدت سائقين يستعرضون بطريقة خطرة في منطقة الروية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أثناء هطول الأمطار، لافتاً إلى أنها تمكنت من ضبط تلك المركبات وتحويل سائقيها إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وحذر اللواء سيف المزروعي، من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، إذ القانون يعاقب على قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو سلامة الآخرين وأمنهم للخطر، أو القيادة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، موضحاً أنه يتم إيقاف السائقين وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكد عدم التهاون مع مرتكبي هذه المخالفات الخطرة، خصوصاً السباق أو الاستعراض من خلال ما يسمى بـ" التفحيط" نظراً لما يمثله من ضرر كبير على الطرق والمرافق العامة، فضلاً عن أنه يسبب خطورة على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.

وأشار إلى ضرورة القيادة بحذر خلال سقوط الأمطار، مراعاة لتقلبات الطقس، وعدم كفاءة استجابة المركبة كما هو معتاد في الظروف الطبيعية، لافتاً إلى أن شرطة دبي دبي تحرص على تكثيف تواجدها في مختلف الشوارع لضبط أمن الطرق وتعزيز سلامة مستخدميها.