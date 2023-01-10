الامارات | "أوقاف دبي" تعتمد هويتها المؤسسية الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت (مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي )عن هويتها المؤسسية الجديدة كليا التي تتوافق مع المسمى الجديد وذلك بعد إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي قانون "مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي" رقم /17/ لسنة 2022.

وأوضحت المؤسسة في هذا الشأن أن دليل الهوية المؤسسية الجديد يتكون من عدة عناصر تستخدم لإيصال صورة مؤسسية شاملة حول نشاط المؤسسة على جميع الوسائط التي تنتجها ويدعم المتطلبات المستقبلية للهوية بتميز وحيوية منوهة إلى أنه تم تعزيز الهوية المؤسسية من خلال استخدام اللونين الأخضر والذهبي لتحاكي نشاط المؤسسة المرتبط بالقيم الإنسانية النبيلة حيث يرمز اللون الأخضر للنمو والسعادة فيما يرمز اللون الذهبي لغرس شعور المتانة والاستقرار والقيمة والرقي.

وذكرت أن الشعار الجديد يحمل اسم "أوقاف دبي" وتم رسمه بشكل أفقي يعكس جمال الخط العربي الكلاسيكي فيما تم تصميم الحروف بطريقة إبداعية متصلة ترمز إلى أصول الوقف في المؤسسة والوحدة المجتمعية وتعكس الخطوط الحادة للشعار الجدية وتمثل الثقة والجدارة.

وأكد الأمين العام للمؤسسة علي المطوع أن الهوية المؤسسية تعكس خطط وطموح المؤسسة وتطلعاتها إلى تعزيز القيم الإنسانية النبيلة المتأصلة في المجتمع الإماراتي ويجسد اللون الأخضر أهداف المؤسسة في تحقيق الإستدامة في مشروعاتها واستثماراتها الخيرية فيما يرمز اللون الذهبي إلى مكانة المؤسسة الراسخة والرائدة في المجتمع ...منوها إلى أهمية اعتماد الهوية المؤسسية ذات البصمة الواضحة والصورة المتميزة لبث الثقة والمصداقية في نفوس المتعاملين والجمهور.

وقال المطوع إن المؤسسة تفتخر بهويتها الجديدة التي تتجاوز كونها مجرد تغيير شكلي على مستوى الهوية المؤسسية وإنما تجسد انطلاقة شاملة نحو أهدافها المستقبلية وتطلعاتها التوسعية في مجالات الاستثمار الوقفي وتحقيق طموحاتها الإنسانية النبيلة وتعزيز أهدافها المتكاملة في إرساء دعائم الخير والنماء في المجتمع.