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الامارات | 141 أسـرة مستفيدة من التدخل العاجل لــ "اجتماعية الشارقة" خلال الربع الأخير من 2022

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​الشارقة - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 141 أسـرة مستفيدة من التدخل العاجل لــ "اجتماعية الشارقة" خلال الربع الأخير من 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أكدت مديرة المساعدات الاجتماعية في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة علياء الزعابي ، أن عدد المستفيدين من المساعدات العاجلة التي تُقدم إلى الأسر التي تتعرض لظروف طارئة؛ بلغ 141 أسرة؛ خلال الربع الأخير من العام 2022، وذلك لضمان تمتع تلك الأسر بحياة كريمة وآمنة.

وأوضحت ، أنه يتم التعرف إلى حالات التدخل العاجل من خلال البحث الدوري الذي تجريه الدائرة للتعرف على حالات الأسر، أو من خلال دراسة الطلبات الجديدة الواردة.

ويتمثل التدخل في توفير المستلزمات الضرورية من المواد غذائية، إما عن طريق بطاقة البشامة التي تصدرها الجمعية التعاونية بالشارقة وتقدمها للأسرة المتعففة ، أو مبلغ مالي، أو أدوية طبية، أو غيرها من المستلزمات الضرورية، حيث يتولى الفريق الميداني توصيل المساعدة العاجلة خلال أقل من 24 ساعة ، بعد التأكد من الحالة واستحقاقها للمساعدة.

وأضافت الزعابي، أن مساعدات التدخل العاجل التي تقدمها الدائرة؛ هي إحدى خدمات الضمان الاجتماعي المعنية بدعم وتمكين الأسر من ذوي الدخل المحدود والوصول بهم إلى المستوى المعيشي اللائق، وبما يمكنهم من العيش بكرامة واستقلالية، وتوفير الحياة الكريمة، والرفاه الاجتماعي لهم، مشيرة إلى أن الدائرة تبادر من أجل الوصول إلى كافة الفئات المستفيدة، ولا سيما أصحاب الحاجات الضرورية أو العاجلة، وتبحث عنهم وتصل إليهم في منازلهم من خلال الفرق العملية المدربة والمؤهلة والأنظمة التقنية في سبيل الوصول إلى المستفيدين وتمكينهم من مواجهة ظروفهم والوصول بهم إلى خط الأمان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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