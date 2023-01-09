الامارات | بلدية مدينة أبوظبي تدعو إلى تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على المرافق العامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال مركز بلدية الشهامة حملة توعوية شاملة استهدفت تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية بشأن المساهمة في الحفاظ على المرافق العامة، والحدائق والمنتزهات، وحمايتها من كافة أنواع المشوهات، وكذلك حث المجتمع على ضرورة التقيد بالمعايير الخاصة بارتياد الحدائق والمرافق العامة والترفيهية، وذلك ضمن إطار المشاركة المجتمعية لتعزيز السمات الجمالية والحضارية لكافة المرافق الخدمية العامة.

وامتد النطاق الجغرافي للحملة إلى العديد من المدن ليشمل الشهامة، والباهية، والسمحة، والرحبة، حيث تتواصل أعمال الحملة على امتداد شهر يناير الحالي لتغطي كافة الحدائق والمرافق العامة من خلال جولات توعوية ميدانية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية إلكترونية موازية عبر تطبيق "فريجنا”، وإرسال الرسائل النصية إلى أفراد المجتمع لحثهم على أهمية المشاركة في حماية بيئة ونظافة الحدائق والمرافق العامة.

كما تستهدف الحملة المحافظة على أصول ومرافق الحدائق والمنتزهات، والحد من السلوكيات الخاطئة كإلقاء المخلفات بشكل عشوائي، والشواء في الأماكن غير المخصصة، أو الإضرار بالمسطحات الخضراء والأشجار، والألعاب وغيرها من مكونات الحدائق والمنتزهات الترفيهية.

وضمن هذا الإطار دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع إلى المساهمة في الارتقاء بجودة المرافق العامة والترفيهية من خلال الالتزام باللوائح والقوانين التي تنظم ارتياد هذه المرافق، والاستفادة منها بالصورة المثلى، والمحافظة على أصولها، ومكوناتها، مشيرة أن هذه المرافق أنشئت بهدف توفير مرافق خدمية وترفيهية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لإسعاد المجتمع، وتحسين جودة حياتهم.

وأكدت أن السلوكيات الإيجابية من قبل أفراد المجتمع أثناء ارتياد هذه المرافق يعزز القيم المجتمعية والأخلاقية والحضارية ويعكس مظاهر الحضارة العامة والمتقدمة التي تشكل السمة المميزة لمجتمع الإمارات.