الامارات | شرطة رأس الخيمة تضبط 103 كيلو من الحشيش على أحد سواحل الإمارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن رجال إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع قيادة حرس السواحل بالإمارة، من ضبط عدد من تُجّار المخدرات بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة تهريب 103 كيلو من مخدّر الحشيش إلى الدولة على متن قارب صيد في أحد سواحل إمارة رأس الخيمة.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، تفيد بأن هناك محاولة لتهريب مواد مخدرة من الحشيش عبر سواحل الإمارة ليتم على الفور تشكيل فريق متمكن بالتعاون مع قيادة خفر السواحل للبحث والتقصي، حيث تم ضبطهم في الحال على متن قارب صيد بأحد السواحل وبحوزتهم 103 كيلو من الحشيش المخدر، وتمت إحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة بجهود وتعاون رجال وفرق قيادة حرس السواحل بالإمارة، مع رجال مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة مثمناً دورهم البناء، في حماية المجتمع من آفة المخدرات والحد من تهديد أمنه واستقراره، مؤكداً أن جهود رجال مكافحة المخدرات مستمرة للإطاحة بالمجرمين من مهربين ومروجين وغيرهم من الشبكات الإجرامية التي تستهدف زعزعة واستقرار الأمن والأمان الذي تسعى وزارة الداخلية إلى نشره وتعزيزه على مدار الساعة.