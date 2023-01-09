الامارات | إخلاء 95 مركبة محتجزة على طريق استراحة السحب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الدفاع المدني وعدد من الجهات المعنية عن إخلاء 95 مركبة محتجزة بما يقارب 350 شخص على طريق استراحة السحب نتيجة انهيار صخري تسبب في انغلاق الطريق أمس.

وأفاد رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف خميس العثمني، بأنه تم اخلاء كافة المركبات المحتجزة باستراحة السحب في وقت قياسي بعد أن تم تعبيد طريق مؤقت على وجه السرعة بالتعاون مع الجهات المختصة والكوادر البشرية التي عملت على تمكين العوائل من الخروج من الطريق دون حدوث أي إصابات أو خسائر مادية.

وذكر أن الانهيارات الصخرية حدثت نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الفائتة، مشيرًا إلى أنه ورد بلاغًا يفيد باحتجاز عدد من المركبات على طريق استراحة السحب وتم التعامل معه على وجه السرعة عبر حلول مؤقته ساهمت في تمكين الأسر من العودة للطريق العام بسهولة وفي وقت قياسي.