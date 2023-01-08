الامارات | الشارقة.. إغلاق مؤقت لطريق استراحة السحب بعد تساقط الصخور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة إغلاق الطريق المؤدي لاستراحة السحب مؤقتاً نتيجة تساقط الصخور وانغلاق مسار الشارع، مؤكدة عمل الجهات المختصة على إزالة التراكمات الصخرية لفتح جانب من الطريق، لتسهيل نزول زوار الاستراحة.

وتؤكد شرطة الشارقة أن جميع زوار الاستراحة بخير ولا يوجد ما يثير القلق.