الامارات | "بلدية دبي" تتعامل مع 130 بلاغا خلال موجة الأمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية دبي أن البنية التحتية والاستعداد المسبق، مكن إمارة دبي من احتواء مواجة الأمطار بسهولةوفي وقت قياسي.

وأوضحت البلدية لـ"الامارات اليوم" أنها وضعت 2000 موظف ميداني في حالة تأهب تحسبا لأي طارئ،إضافة إلى 25 مراقب ورئيس فريق منتشرين بالامارة و 370 عامل و واكثر من 40 آلية مختلفة .

وذكرت البلدية 56 محطة ضخ تشغيلية تعاملت مع مياه الامطار آليًا،وأطول شبكة تصريف مياه الامطار بمايساوى 4 مليون متر .

ولفتت البلدية إلى أن عدد البلاغات التي تلقتها وتعاملت معها بلغ 130بلاغا، تركزت في مناطق بردبي تمالتعامل معا .

وأضافت" تم التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين (القيادة العامة لشرطة دبي وال RTA) ، مشيرة إلى أنمعدل هطول الامطار بلغ 23 ملم / في الساعة.

وذكر ت البلدية أنها لم تعد تعتمد على آليات التخلص من تجمعات مياه الأمطار والآثار الناتجة عنها كماكان في السابق، حيث تراجع الاعتماد على المضخات والتنكرات بنسبة 90%؜، فيما يتم الاعتماد عليهابنسبة 10% فقط في حالات الطوارئ، الأمر الذي يعد إنجازاً ونجاحاً كبيراً حققته إمارة دبي.

وتابعت" عملت البلدية أيضا على ترقية الشبكة القديمة لتصريف مياه الأمطار، لتصبح بكفاءة وقدرةالشبكات الجديدة، مشيرة إلى أن الطبيعة الرملية للبلاد كانت أحد التحديات الكبيرة التي تواجه فريق عملالبلدية وتغلق فتحات الصرف، والتي تم التغلب عليها.

وأكدت أن الإعداد المسبق لفريق عمل البلدية، والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل فريق العمل الذي كان علىأهبة الاستعداد قبل حدوث الحالة المطرية بـ48 ساعة على الأقل.

وطالبت الجمهور بعدم فتح مصارف مياه الصرف الصحي المنتشرة في الأحياء في جميع المناطق، بغرض التخلص من مياه الأمطار، مؤكداً أن شبكة تصريف مياه الأمطار مصممة لسحب تجمعات المياه بشكل طبيعي.