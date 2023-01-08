الامارات | القبض على تشكيل عصابي تخصَّص بسرقة المركبات بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقى قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى بالشارقة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من الجنسية الأسيوية تخصَّصوا بسرقة المركبات.

وتفصيلاً قال مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة العقيد حميد سعيد الجلاف، إن القسم استقبل عدة بلاغات تفيد بسرقة عدد من المركبات من أمام منازل ذويها ، بعد أن ترك أصحابها مفتاح المركبة بداخلها وقت مغادرتها.

وأشار العقيد الجلاف أنه على ضوء البلاغات المقدمة ، تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية، للبحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة، التي مكنت الفريق من تحديد هوية الاشخاص بعد الاشتباه بهم أنهم على صلة بهذه القضايا، وبمتابعة تحركاتهم تمكن الفريق من الإيقاع بهم واحداً تلو الآخر ضمن كمين محكم،وبمواجتهم بالتهم المنسوبة إليهم اعترفوا بارتكابها مقرين بسرقتهم لأربع مركبات من نفس المنطقة وبنفس الاسلوب الجرمي.

وأوضح مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة ، ان من خلال التحقيق مع المتهمين الثلاث اعترفوا بوجود شريك رابع لهم يتولى مهام شراء المركبات المسروقة والتصرف بها دون عقود تبث ملكيتها، وعلى ضوء هذه المعطيات تم توقيف جميع المضبوطين المتورطين في هذه القضية وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم ، والتي اثمرت عن استعادة جميع المركبات المسروقة لاصحابها.

ودعا الجلاف، أصحاب المركبات بضرورة التأكد من اغلاق المركبة قبل مغادرتها وعدم ترك المفتاح بداخلها لأي سبب كان ،و ضرورة إيقاف مركباتهم بأماكن مأمونة،حتى لا يتسنى لأصحاب النفوس الضعيفة سرقتها.