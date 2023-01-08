الامارات | سياسات جديدة للسفر من الإمارات إلى الصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نوهت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، اليوم، في حسابها الرسمي على "تويتر"، مواطنين الدولة والمسافرين من خلالها بأنه إعتباراً من تاريخ 8 يناير 2023 سيتم تغير سياسات السفر إلى الصين.

وتضمنت التحديثات ما يلي:

1-الحصول على فحص سلبي قبل 48 (PCR) ساعة من الاقلاع.

2-رفع إجراءات الحجر الصحي للقادمين.

3- الإفصاح عن حالتهم الصحية من خلال تعبئة النموذج الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية.