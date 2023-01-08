الامارات | دوريات «المرور» تؤمّن حركة المركبات في أم القيوين ورأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشرت دوريات المرور في طرقات أم القيوين ورأس الخيمة، لتأمين حركة المركبات، إثر سقوط أمطار بين المتوسطة والغزيرة على الإمارتين. كما توزعت صهاريج شفط المياه على الطرقات التي شهدت تجمعات كبيرة للأمطار، لضمان عدم تضرر المركبات أثناء القيادة.

وحذرت شرطة رأس الخيمة السائقين من الوقوف في مجرى السيل، أو عبوره أو الاقتراب من الأودية، خشية انهيار حوافها. كما حذرت من مخاطر دخول مجرى الوادي، لأن المياه قد تغمر الطرق والجسور.

ودعت الأهالي إلى عدم ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمع المياه والسيول، حفاظاً على سلامتهم.

ورصدت «الإمارات اليوم» خلال جولة ميدانية في المناطق الشمالية، قيام الجهات المختصة في حمرية الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة، بتوزيع صهاريج شفط مياه الأمطار على الطرق المنخفضة لفتحها أمام المركبات بعد إغلاق بعض المسارات مؤقتاً، للحدّ من وقوع الحوادث أو انحراف المركبات نتيجة تجمع المياه على الطرقات.

• شرطة رأس الخيمة دعت الأهالي إلى عدم ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمع المياه والسيول.