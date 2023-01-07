الامارات | 3 طالبات مواطنات يصممن «درون» لتشتيت الضباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صممت ثلاث طالبات مواطنات في الصف الثاني عشر، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في أم القيوين، طائرة بدون طيار (درون)، تعمل على تشتيت الضباب، لتوضيح الرؤية أمام السائقين، ما يسهم في تسهيل حركة المركبات، والحد من وقوع حوادث السير، والمحافظة على أرواح مستخدمي الطريق.

وقال مشرف المشروع، المهندس علي الطويل، إن فريقه، المكون من الطالبات آمنة محمد ومهرة راشد وغالية محمد، أنجز المشروع خلال ثلاثة أشهر تقريباً.

وشرح أن «الدرون» مزودة بمضخة وخزان يحتوي على سائل كيميائي خاص، عبارة عن محلول ملحي، وعند استشعار وجود ضباب ترش المضخة رذاذاً من السائل الكيميائي يؤدي إلى إزالة الضباب. وذكر الطويل أن «الدرون» تتكون من أجزاء عدة، تتضمن متحكم أردوينو، الذي يتحكم في حركة الطائرة وتوجيهها في اتجاهات مختلفة، ومستشعراً للضباب، وبطارية 9V، إضافة إلى خزان للمحلول الكيميائي.

وأشار إلى أن الفريق يستعد للمشاركة بالمشروع في مسابقة «العالم الشاب»، ضمن المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، نهاية يناير وبداية فبراير من كل عام. وتتنافس المشروعات المشاركة للفوز بجائزة المسابقة في فئاتها المختلفة. وأكد الطويل أن المهرجان يعد فرصة لإطلاع الطلبة على المشروعات الابتكارية الطلابية المشاركة، التي تفتح آفاقهم حول طرح أفكار جديدة، والعمل على تنفيذها.