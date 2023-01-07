الامارات | «الأرصاد»: رياح قوية وأمطار مختلفة الغزارة اليوم وغداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار تعرض المنطقة لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، متوقّعاً أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرّقة، خصوصاً على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، مع السحب، وتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر، الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس يصبح غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع استمرار فرصة سقوط أمطار نهاراً، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين المقبل على المناطق الساحلية والداخلية، فيما تصبح الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الإثنين المقبل، سيبقى غائماً جزئياً بوجه عام، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما تظل الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/ س على البحر الذي يصبح خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً على بعض المناطق الشمالية والشرقية ليلاً، مع احتمال سقوط أمطار صباح يوم الأربعاء، فيما تصبح الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحوّل إلى شمالية غربية نشطة السرعة ليلاً أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه، يضطرب تدريجياً ليلاً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

من جانبه، دعا مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، قائدي المركبات، إلى القيادة بحذر خلال فترات الأمطار وتشكّل الضباب، مشدداً على أهمية تخفيف السرعة قدر الإمكان، وترك مساحة تباعد أكبر بين المركبات على الطريق، واستخدام إضاءة الضباب، لأن أداءها يكون أفضل من المصابيح العادية، بسبب وضعها المنخفض واتجاهها إلى الأمام والأسفل أي نحو الأرض بأطول مسافة ممكنة.

كما دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة، لافتة إلى ضرورة حرص مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وأكدت خطورة عدم تقيّد السائقين بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق، كما أهابت بأصحاب المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي التوزيع تنبيه السائقين وتوعيتهم بالالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار الغزيرة، والتوقف في أقرب مخرج، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية، حفاظاً على سلامة الجميع.

ويتميز شهر يناير الجاري بانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس بارداً نهاراً، وشديد البرودة أحياناً خلال الليل بوجه عام، ويرجع ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي المتمركز فوق سيبيريا، حيث يندفع هواء بارد نحو شبه الجزيرة العربية والمنطقة المحيطة بها.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تتأثر المنطقة خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية التي تمر فوق البحر المتوسط، حيث تواصل تقدمها شرقاً لتنحرف أحياناً نحو منطقة الخليج العربي، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يقترن وجود المنخفضات مع كتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي علوي، تؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب على الدولة من حين إلى آخر، مع سقوط الأمطار على مناطق مختلفة.