الامارات | "كهرباء الشارقة" تعتزم رفع نسبة التوطين بالوظائف الهندسية وتوظيف 170 من أبناء الإمارة العام الحالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن زيادة نسبة التوطين في الوظائف الهندسية من بداية 2021 حتى نهاية 2022 بنسبة 148.97% حيث بلغ عدد المهندسين المواطنين بداية عام 2021 .. 98 مهندسا وارتفع ليصل إلى 244 مهندسا نهاية 2022.

وكشفت الهيئة عن خطتها لرفع نسبة التوطين لتصل إلى 73% من إجمالي الوظائف الهندسية في نهاية عام 2023 حيث تعتزم الهيئة توظيف 170 من أبناء الإمارة الباحثين عن العمل منهم 130 من المهندسين المواطنين بالإضافة إلى 40 وظيفة إدارية.

وأكد مدير الإدارة العامة لخدمات الدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ماجد عيسى خلفان حريمل الشامسي أن الهيئة بدأت في تنفيذ خطة لرفع نسبة التوطين في الوظائف الهندسية منذ عام 2021.

وبلغت نسبة التوطين الحالية في الوظائف الهندسية 64% من إجمالي الوظائف الهندسية في الهيئة ويصل إجمالي عدد المهندسين المواطنين بالهيئة حالياً 244 وتتضمن خطة الهيئة أن يصل العدد إلى 374 في الوظائف الهندسية من المواطنين بنسبة 73% في نهاية عام 2023.. مشيراً إلى أن المجال مفتوح أمام جميع المواطنين الباحثين عن العمل للانضمام لفريق العمل بالهيئة في المجالات التي تحتاجها الهيئة وخاصة الفنية وسيتم اختيار المتقدمين للحصول على فرصة عمل بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع دائرة الموارد البشرية.

وأضاف أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإحلال الوظائف في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بالشارقة وتحديد فئات من الموظفين سيقبلهم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي اعتباراً من يناير الحالي لكي يتقاعدوا وسيساهم بفاعلية في إتاحة فرص عمل لغيرهم من المواطنين الشباب مؤكداً أن الهيئة بادرت بالعمل على تنفيذ التوجيهات وتوفير فرص عمل للمواطنين في كافة القطاعات من خلال المشروعات الجديدة والمشروعات التي يتم تطويرها.

وأشار إلى أن إستراتيجية الهيئة تهدف إلى تشجيع التوطين في مختلف الوظائف خاصة الوظائف الهندسية والفنية وتسعى لاستقطاب الكفاءات المواطنة للعمل بالهيئة وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لتطوير وتنمية قدرات الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم.