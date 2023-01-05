الامارات | جائزة التميز الحكومي العربي تكرّم الفائزين في مقر جامعة الدول العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة التميز الحكومي العربي تكرّم الفائزين في مقر جامعة الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كرّمت جائزة التميز الحكومي العربي الفائزين بجوائز الدورة الحالية من الجائزة، خلال حفل أقيم أمس، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبحضور وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، محمد بن عبدالله القرقاوي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين عن الحكومات العربية وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.

وتأتي الجائزة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بهدف تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، وخلق فكر قيادي إيجابي لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي.

وقال القرقاوي إن «التجربة الرائدة للتميز الحكومي، والتي راكمتها حكومة دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متاحة لجميع البلدان العربية، إيماناً من حكومتنا بأن مصيرنا واحد، ومستقبل أبنائنا مسؤولية جماعية، وأن هذا القناعة الاستراتيجية لن تتحقق إلا بدعم كل مبادرة متميزة، وتشجيع الابتكار، وفتح باب الإبداع أمام كوادرنا العربية».

وأضاف: «سر بقاء الحكومات وتجددها في فلسفة محمد بن راشد هو في تميز الإدارة الحكومية، وتبنيها الأفكار الخلاقة».

وأكد القرقاوي: «أثبتت النتائج التي حققتها المؤسسات والأفراد، أن الوطن العربي يمتلك طاقات تجعل من النماذج العربية الريادية التي شاهدناها عبر الجائزة مصدر إلهام في كل بقعة عربية، لتحقيق أفضل الممارسات في العمل الحكومي والكفاءة الإدارية التي ننافس بها العالم».

من جانبه، قال أبوالغيط خلال كلمته ضمن فعاليات حفل التكريم: «تؤسس جائزة التميز الحكومي لمرحلة جديدة من العمل الإداري الحكومي المتطور، حيث تحفز المسؤولين عن الجهات الحكومية العربية على الارتقاء بالأداء الحكومي، بما يسهم في تحقيق سعادة المجتمعات العربية، ويرفع من جودة الحياة، ويرسخ عملية التنمية المستدامة».

وأكد أن الجائزة تأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الجامعة من أجل ترسيخ العمل العربي المشترك في مجالات الإدارة الحكومية والتطوير الإداري، الأمر الذي يعزز وجود الدول العربية في مؤشرات التنافسية العالمية، ويجعل من القطاع الحكومي العربي عنواناً للتميز والابتكار والتطور.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة قفزة على مستوى المشاركات، حيث استقبلت نحو 8300 مشاركة، وأكثر من 4141 مشاركة جرى تقييمها، فيما استفاد من الندوات التعريفية نحو 10 آلاف و400 مشارك.

وكرّمت الدورة الحالية من الجائزة 21 فائزاً، ستة منهم من السعودية، وثلاثة من مصر، وثلاثة من البحرين، وجائزتان لكل من سلطنة عمان، والأردن والعراق، وجائزة لكل من المغرب وفلسطين وتونس.

محمد القرقاوي:

«سرّ بقاء الحكومات وتجددها في فلسفة محمد بن راشد، هو في تميز الإدارة الحكومية، وتبنيها الأفكار الخلّاقة».

الفائزون بجائزة التميز الحكومي العربي:

■ أفضل وزارة عربية: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – السعودية.

■ أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية: هيئة قناة السويس – مصر.

■ أفضل وزير عربي: وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن أحمد قاسم الهناندة.

■ أفضل محافظ عربي: محافظ أسوان في مصر اللواء أشرف عطية عبدالباري.

■ أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية: الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودية الدكتور هشام بن محمد الحيدري.

■ جائزة أفضل مبادرة/ تجربة تطويرية حكومية: مبادرة «حوسبة المحاكم البحرينية والتحول الكامل من النظام الورقي إلى الإلكتروني» من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين.

■ أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم: مشروع مكتبتي الرقمية من وزارة التربية والتعليم في البحرين، وبرنامج STEM من وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.

■ أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي: مشروع «التطبيب والعلاج عن بعد لخدمات صحية آمنة ومستدامة» من وزارة الصحة في البحرين.

■ فائزان بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب: برنامج «تمكين الشباب العراقي الباحثين عن عمل لتأسيس مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة» من المديرية العامة للتنمية الصناعية في العراق، و«منصة نحنُ»، التابعة لإحدى مبادرات مؤسسة ولي عهد الأردن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبالتعاون مع وزارة الشباب الأردنية.

■ أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية: مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة من وزارة النقل في مصر.

■ فائزان بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع: «مشروع تعزيز مشاركة القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص» من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، و«نظام التأمينات الاجتماعية للمسارات كافة» من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان.

■ أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي: تطبيق منصة أبشر – من وزارة الداخلية في السعودية.

■ أفضل مدير بلدية في المدن العربية: رئيسة بلدية تونس سعاد بن عبدالرحيم.

■ فائزان بأفضل موظف حكومي عربي: المهندس معتز بن حسين، من أمانة العاصمة المقدسة في السعودية، وفلاح حسن أحميدي من وزارة الصناعة والمعادن في العراق.

■ أفضل موظفة حكومية عربية: نورة بنت عبدالله الزيد - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية.

■ تكريم خاص لكل من ديوان الموظفين العام من دولة فلسطين عن «مبادرة جدول تشكيلات الوظائف لتخطيط الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية»، ولجامعة محمد الخامس بالرباط في المملكة المغربية

عن «مبادرة التدبير المعلوماتي لانتقاء المترشحين لسلك الدكتوراه».