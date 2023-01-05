الامارات | "نماء" تدعم أكثر من 2700 امرأة وفتاة في 14 دولة خلال 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي "نماء" للارتقاء بالمرأة بمسيرة 6 أعوام واصلت خلالها جهودها لمساعدة السيدات والفتيات في جميع أنحاء العالم على تعزيز قدراتهن ومهاراتهن الريادية الاقتصادية والاجتماعية.

ونجحت " نماء” في ترسيخ حضورها في المجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل كواحدة من المؤسسات البارزة في مجال تمكين المرأة وتعزيز العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص على المستوى العالمي.

وفي العام السادس منذ إنشائها قدمت "نماء" الدعم الاجتماعي والاقتصادي لأكثر من 2700 امرأة وفتاة وساعدتهن على تحقيق اهدافهن من خلال 6 برامج متخصصة أطلقتها في أنغولا وبنغلادش وبوروندي وكمبوديا والكاميرون وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغانا والعراق وكينيا وباكستان وجنوب أفريقيا ودولة الإمارات .

وعلى المستوى المحلي تابعت "نماء" مساعيها في ترسيخ وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وسد فجوة مساهمة الجنسين في مسيرة التنمية وذلك من خلال شراكتها مع "جامعة الشارقة”، حيث قدمت 7 منح بحثية لطالبات كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال موفرة لهن فرصة استكمال دراستهن الجامعية وتنمية مهاراتهن البحثية وإعدادهن للنجاح في المستقبل.

ونظمت "نماء" 3 ورش عمل في دولة الإمارات لمناقشة الجوانب المختلفة لقضايا إدماج وتمكين المرأة في بيئة العمل حيث وفرت تلك الورش للشركات منصة لتبادل الأفكار الناجحة لجعل العدالة وتوفير الفرص المتكافئة أولوية في استراتيجياتها وذلك بالتعاون مع منصة "ارتقاء" التي أطلقتها "نماء" في عام 2019 بهدف تحقيق ممارسات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الشركات، واستعراض القيمة الاجتماعية لإدماج المرأة في الاقتصاد.

وناقشت الورش كيف يمكن لأقسام الموارد البشرية تعزيز ممارسات المساواة في بيئة العمل وكيف تسهم المسؤولية الاجتماعية للشركات بترسيخ تمكين المرأة في المجتمع.

وشهدت الورش حضور أكثر من 35 شركة ومؤسسة متخصصة بقطاعات متنوعة في عالم إدارة الأعمال وتم تنظيمها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين برايسووتر هاوس كوبرز وآكسنتشر.

ومن أجل ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في مدينة الشارقة للإعلام "شمس” قدمت "نماء" الدعم المتخصص والإرشاد والتوجيه لجعل بيئة العمل أكثر عدالة، كما نظمت فعاليتين للتواصل والتعارف استضافت خلالهما نخبة من ممثلي شركات القطاع الخاص لمناقشة التحديات والفرص في مجال إدماج المرأة في القطاع الخاص، حيث شهدت الفعاليتان حضور أكثر من 80 ضيفاً وقدمت لهم منصة للحوار البناء والنقاش المثمر.

وقالت سعادة ريم بن كرم مديرة "نماء" للارتقاء بالمرأة : " نحن ملتزمون بواجبنا تجاه تمكين المرأة والارتقاء بدورها من خلال مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تركز على التعليم والتطور الوظيفي وتعزيز مهارات التواصل والقيادة ويعود نجاحنا المستمر إلى خططنا الاستراتيجية ذات الأهداف الواضحة والنتائج القابلة للتطوير، ونحن فخورون بالتأثير الإيجابي الذي أحدثناه في حياة عدد كبير من السيدات حول العالم ” .

وأضافت " لأننا نؤمن بالمرأة ودورها الأساسي في بناء عالم عادل سنبذل كافة جهودنا لضمان حصول المرأة على فرصة المشاركة والقيادة على جميع المستويات فهذا العالم بحاجة لتفعيل كافة موارده وإمكانياته ليكون الغد أفضل وأكثر استدامةً واستقراراً، وسنواصل مهمتنا تحت رعاية سمو الشيخة جواهر القاسمي رئيسة "نماء" للارتقاء بالمرأة لإحداث التغييرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تجعل من المرأة وكل فرد في المجتمع قادرا على الإنتاج والإبداع، فنحن لا نؤمن بوجود شخص أو جنس ضعيف بل نؤمن بتهيئة الظروف التي تصنع القوي وتخرج أفضل ما فيه من أفكار وجهود لخدمة مجتمعه المحلي والإنساني".