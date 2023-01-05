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الامارات | الشارقة الخيرية تبني 110 بيوت للفقراء خارج الدولة في 2022

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن بناء 110 بيوت ضمن مشروع " إيواء الفقراء " في عدد من البلدان المشمولة بمشاريعها الإنسانية خلال العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي عبدالله سلطان بن خادم إن الجمعية أنفقت خلال 2022 ما يزيد على 2.2 مليون درهم لبناء 52 بيتا في كمبوديا و24 في ملاوي و5 في الفلبين ومثلهم أيضا في النيجر و3 في السنغال و7 بنجلاديش إلى جانب بيت في إندونيسيا واثنين في غانا و3 في كينيا و4 بيوت في ليبيريا و 2 في موريتانيا وآخر في النيبال وتسليمها إلى مستحقيها.

ولفت إلى أن الجمعية تتابع من خلال وفودها سير العمل في تلك المشاريع ومدى التزام الجهات المنفذة بمراحل الإنشاء وتسليم المنشآت في التوقيت المتفق عليه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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