الامارات | الإعلان عن جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز للعام 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن نتائج المتبارين في جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز في دورتها الخامسة والعشرين (25) للعام 2022، من ثلاث عشرة (13) دولة عربية، بفوز أربعة (4) بحوث من إجمالي (72) بحثا مشاركا على مستوى الوطن العربي.

وفي الإعلان عن نتائج منافسات الجائزة، أكّد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، أنّ الألكسو يسرها الإعلان عن نتائج منافسات جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز بالتزامن مع اليوبيل الفضي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وإتمامها (25) عاماً في خدمة التعليم، وأن استمرار التعاون المشترك بين المنظمة ومؤسسة حمدان يؤكد حرصها على تشجيع البحوث ونشرها في مجال التعليم من خلال إبراز أهمية دور الباحثين في تطوير الفكر التربوي والتخطيط التعليمي نحو تمكين صناع التعليم لصياغة تعليم جيد ومتوازن يسهم في ردم الفجوة المعرفية بين المجتمعات المتقدمة والنامية، مؤكدا على ضرورة إسهام البحوث والدراسات في صناعة القرار التعليمي في سبيل تعزيز جهود الحكومات والمنظمات في الوطن العربي الرامية إلى الارتقاء بالتعليم، ونوّه الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر أن جائزة حمدان - الألكسو قد نجحت في اكتشاف الممارسات البحثية الناجحة في مجال التعليم في الوطن العربي، وأن نشر هذه الممارسات وتعميمها في أرجاء الوطن العربي يسهم في تحويل تلك المبادرات إلى نشاط في الميادين التربوية، مما

يساعد على تعزيز فرص نمو الحركة البحثية وانعكاسها في تحسين المخرجات التعليمية على مستوى الوطن العربي".

وأضاف الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر أن قائمة الفائزين في منافسات الدورة الخامسة والعشرين لجائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز تضمنت أربعة بحوث: ثلاثة منها لباحثين من المملكة العربية السعودية، وبحث واحد لباحث من الجمهورية اليمنية" وهم الآتية أسماؤهم:

1."أثر استخدام الفصول المقلوبة القائمة على محفزات الألعاب في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيَا والصمود التعليمي لدى طلاب الثالث المتوسط بمقرر اللغة الإنجليزية". للباحث د. علي بن حسن شوكان نجمي (المملكة العربية السعودية).

2."إطار مِعْياري مُقترح "برنامج نَجَاز" لتطوير مؤشرات الأداء بالمدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية "دراسة طُوليَّة" للباحث د. محمد بن علي الخريزي (المملكة العربية السعودية).

3."الوعي بالأمن السيبراني وعلاقته بالتحول الرقمي لدى مشرفي ومشرفات إدارة التعليم بمنطقة جازان". للباحثة د. مريم يحيى محمد عطيف (المملكة العربية السعودية).

4."تصور مقترح لتوظيف الوسائط الرقمية للجامعات العربية في نشر وترسيخ قيم التعايش والتسامح بين الشباب الجامعي"، للباحث أ.د/ خالد حسن علي الحريري (الجمهورية اليمنية).

من جانبه، أكّد الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الدكتور خليفة السويدي، أن مؤسسته سعيدة بنجاحنا مع الألكسو في تتويج الجهود المشتركة بإعلان نتائج منافسات جائزة حمدان– الألكسو للبحث التربوي المتميز في دورتها الحالية وتحقيق مستهدف جيد من المشاركات على مستوى الباحثين في الدول العربية، مما يؤكد بأن المؤسستين ماضيتان في منهجية سليمة لتنمية قاعدة هذه المشاركات وضرورة إبراز أهمية البحوث والدراسات لأصحاب القرار التعليمي، لهدف إثراء العمل التربوي وتشجيع روح البحث بين الأكاديميين والمتخصصين في المجال التربوي"، وأنّ "مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وهي تحتفل بيوبيلها الفضي تواصل تعاونها مع الألكسو والمنظمات الإقليمية والدولية بفضل التمكين الحكومي وثقة الجمهور التربوي الذي يتميز بوعي كبير تجاه ضرورات تميز الأداء التعليمي ودوره في الارتقاء بجودة التعليم والمساهمة في التنمية المستدامة من خلال تأهيل كوادر قادرة على قيادة مسيرة التطور والنماء". وأشار معاليه إلى أن مؤسسة حمدان تهدف باعتمادها "جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز" إلى اكتشاف الباحثين المتمیزین

والممارسات التربویة الناجحة، وتعميمها في المیدان التربوي للاستفادة منها وإطلاق الطاقات الكامنة لدى التربويين، وذلك عبر خلق جو تنافسي يرتقي بقدرات الباحثين في المجال التربوي ويشجعهم على إطلاق طاقاتهم المخزونة وإبراز أفضل ما لديهم من معارف ومهارات تربوية. ويصّب هذا الأمر بنهاية المطاف في مصلحة تطور قطاع التربية والتعليم على المستوى العربي وتعزيز تنافسيته عالمياً"، و"تشجيع البحث التربوي والذي يعّد دعامة أساسية لتقديم خدمات تعلم أفضل لأبناء الوطن العربي".

إشارة إلى انه سيتم تنظيم حفل تكريم للفائزين بجوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، خلال شهر مارس 2023، في إمارة دبي، وسيضم الفائزين بمختلف مستوياتهم المحلية والخليجية والعربية وجوائز الموهوبين الدولية.

والجدير بالذكر أن عدد المشاركين في منافسات جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز قد بلغ 72 باحثا، على النحو الآتي: (27) باحثا من المملكة العربية السعودية، و(26) باحثا من جمهورية مصر العربية، و(4) باحثين من المملكة الأردنية الهاشمية، و(3) باحثين من المملكة المغربية، وباحثين(2) من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وباحثين (2) من دولة فلسطين، وباحث (1) واحد من كل من مملكة البحرين، وجمهورية العراق، والجمهورية اليمنية، والجمهورية التونسية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودولة الكويت.