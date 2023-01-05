الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء النيبال بمناسبة أدائه اليمين الدستوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى بوشبا كمال داهال بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء النيبال.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى بوشبا كمال داهال.