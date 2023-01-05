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الامارات | حمدان بن محمد: هناك قادة يصنعهم الزمن وقادة يصنعون زمنهم

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي على "تويتر": " هناك قادة يصنعهم الزمن .. وقادة يصنعون زمنهم .. هناك قادة يغيرون العمران .. وقادة يغيرون فكر الإنسان"

وأضاف سموه: "هناك قادة كتب التاريخ سطورهم بماء .. وقادة حفروا لشعوبهم مجداً في ذاكرة التاريخ".
 

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