الامارات | بلدية الفجيرة تغلق 40 منشأة صحية وغذائية العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلق قسم الرقابة الصحية في بلدية الفجيرة 40 منشأة صحية وغذائية، خلال العام الماضي، لعدم الالتزام بشروط السلامة الصحية وارتكاب مخالفات صحية وغذائية.

وأفادت رئيس قسم الرقابة الصحية في البلدية، فاطمة مكسح، بأن قرارات إغلاق المنشآت الغذائية جاءت بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير والضوابط الصحية المعمول بها في البلدية، موضحةً أن الحملات التفتيشية رصدت وحررت 685 مخالفة لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، منها نظافة المعدات والمكان والأدوات المستخدمة، ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وممارسة نشاط غير مذكور في الرخصة، وعدم تجديد البطاقة الصحية للعاملين في المنشأة، وعدم الالتزام بصيانة أجهزة التعقيم بشكل دوري.

وذكرت أن القسم أنجز 43538 جولة تفتيشية شهرية للتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية والصحية بالشروط، وتم توجيه 1141 إنذاراً، مشيرةً إلى أن الحملات تركز على مدى التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية، بالإضافة للتحقق من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين، وتقديم النصائح والإرشادات للعاملين في هذه المنشآت.

ولفتت إلى أن البلدية لا تتهاون مع أي مخالفة صحية أو غذائية يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل المستهلكين، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، مؤكدة أن صحة وسلامة المستهلك من أوليات البلدية.

وأضافت المكسح أن البلدية تحظر على أي شخص مزاولة أعمال مكافحة الآفات، أو استيراد وتداول مبيدات حشرية دون تصريح من الجهة المختصة، حرصاً على السلامة العامة، مؤكدة أن قسم الصحة في البلدية يختص بالحفاظ على الصحة العامة لسكان الإمارة والمناطق التابعة لها من خلال مكافحة الآفات الناقلة للأمراض، مثل البعوض والذباب والقوارض، والحد من فرص تكاثرها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، خصوصاً في الأماكن والمرافق العامة، وإسطبلات الخيول، ومكبات النفايات، والأسواق، ومحطات المعالجة، والحدائق، والمتنزهات العامة، ومنازل المواطنين، والموانئ، وغيرها.

وذكرت أن شعبة مكافحة الحشرات نفذت 350 ألف جولة رش مكافحة الحشرات خلال العام الماضي داخل منازل ومرافق حكومية وتجارية وصناعية وزراعية ومنافذ ومناطق تجمع المياه وحاويات القمامة، ووضعت مصايد بعوض في مناطق متفرقة من الإمارة.