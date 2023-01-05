الامارات | 5 قواعد لتجنُّب مخاطر الدخول الخاطئ للطريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى اتباع خمس قواعد لسلامتهم وتجنب مخاطر الدخول الخاطئ من طريق فرعي إلى رئيس، وذلك عبر فيديو توعية مرورية رقمية.

وطالبت بضرورة التأكد من خلو الطريق قبل الدخول إليه وفق التالي: على السائق أن يهدئ من سرعته عند وصوله إلى تقاطع الطرق، والحرص على استخدام إشارة التنبيه الضوئية الجانبية المناسبة في مركبته، وإعطاء أولوية العبور للمركبات القادمة من الطريق الرئيس، ثم التأكد من خلو الطريق من المركبات قبل الانطلاق، وبعدها الحرص على التمهل في حال وجود مركبة متوقفة أمام المركبة التي يقودها السائق، وأخيراً التأكد من خلو الطريق بعد تحركها.