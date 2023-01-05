الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدائق

أثنى مرتادون لحدائق في عجمان على تطوير الفعاليات والأنشطة المقدمة فيها، خلال الفترة الأخيرة وخلال موسم الشتاء، داعين إلى التوسع في التطوير وبما يتناسب مع حجم الإقبال عليها من الزوّار.

برامج

نوّه أولياء أمور بطرح مدارس خاصة برامج رياضية وترفيهية ثقافية مجانية لطلبتها خلال عطلة الفصل الدراسي الأول، مطالبين باستمرار تلك المبادرات على مدار العام، لأهميتها في تعزيز دور المدارس في تنشئة الطلبة وتنمية مهاراتهم الحياتية.

مواقف

لاحظ زائرون للمعارض بمركز دبي التجاري العالمي عدم وجود مواقف مجانية مناسبة للسيارات مع إغلاق مساحات كانت تستخدم سابقاً لهذه الغاية، ما يضطر الزائرين إما إلى دفع مبالغ كبيرة نسبياً عند استخدام المواقف المدفوعة أو إيقاف مركباتهم في مناطق بعيدة واستخدام سيارات الأجرة للوصول إلى المعرض.

نظافة

أثنى مرتادون لحدائق في دبي على مستوى النظافة في مرافقها، على الرغم من ارتفاع مستويات الإقبال عليها أخيراً خلال فترة العطلات وتحسن الطقس، داعين إلى زيادة عدد المواقف المخصصة للزوّار، خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مسار

اقترح قراء تحديد مسارات خاصة على الطرق الرئيسة لسائقي الدراجات النارية من العاملين في توصيل طلبات الطعام، خصوصاً مع استمرار الشكاوى من القيادة المتهورة لبعض هؤلاء السائقين، وهم يسابقون الزمن لتوصيل الطلبات بسرعة، لاسيما مع الزيادة الكبيرة في عدد هذا النوع من الدراجات.

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