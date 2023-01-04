الامارات | 13 % نسبة انخفاض أعداد المعالجين في الخارج خلال عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الصحة في دبي عن تراجع عدد المرضى المعالجين خارج الدولة، بنسبة 13.2%، خلال عام، مؤكدة أن ذلك دلالة على ارتفاع كفاءة مستوى الرعاية الصحية في إمارة دبي.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الإحصائي السنوي، الذي صدر حديثاً، أن إجمالي عدد المرضى المعالجين في الخارج خلال عام 2021، بلغ 283 مريضاً، مقارنة بعدد 326 مريضاً عام 2020، وبانخفاض بمعدل 13.2%، ما يؤشر إلى ارتفاع كفاءة مستوى الرعاية الصحية بإمارة دبي.

وتابعت: «تزايد كفاءة النظام الصحي في الإمارة قلل بشكل مباشر عدد حالات العلاج في الخارج خلال تلك الفترة، حيث عولجت النسب الأعلى من هؤلاء المرضى في ألمانيا بنسبة 37%، يليها عدد المعالجين في بريطانيا بنسبة 32%، ثم في أميركا بنسبة 13%».

وذكرت الهيئة أن أكثر العلاجات لهذه الفئة من المرضى كانت لعلاج الأورام بنسبة 33% في بريطانيا وألمانيا، ثم أمراض الأطفال وجراحة الأطفال بنسبة 14%، ثم جراحة الأعصاب بنسبة 7% كان أكثرها في ألمانيا.

وأشارت بيانات الهيئة إلى أن هناك تطوراً مستمراً في إمكانات وقدرات القطاع الصحي في إمارة دبي، فقد زاد عدد الأسرّة من 4074 سريراً في عام 2013 ليصل إلى 5476 سريراً، عام 2020، ثم زاد ليصل إلى 6420 سريراً عام 2021، وبمعدل تغير سنوي بلغ 7.2%، كذلك زاد عدد الأطباء من 6559 طبيباً في عام 2013 ليصل إلى 10 آلاف و437 طبيباً عام 2020، ثم زاد ليصل إلى 10 آلاف و793 طبيباً عام 2021، وبمعدل تغير سنوي بلغ 3.4%، كذلك الحال بخصوص أطباء الأسنان الذين بلغ عددهم 1709 أطباء عام 2013، ليصل إلى 2699 طبيب أسنان عام 2020، ثم زاد ليصل إلى 3017 طبيباً عام 2021، وبمعدل تغير سنوي بلغ 11.8%، وهو المعدل الأعلى بين محددات تطور النظام الصحي في إمارة دبي.

وأظهرت البيانات أيضاً حدوث تطور في عدد الممرضين في إمارة بدبي، حيث بلغ عددهم 13 ألفاً و96 ممرضاً عام 2013، ثم زاد العدد ليصل إلى 19 ألفاً و272 ممرضاً عام 2020، ثم زاد ليصل إلى 19 ألفاً و905 ممرضين عام 2021، وبمعدل تغير سنوي بلغ 3.3%.

وتشير البيانات إلى أن هناك تحسناً مستمراً في المؤشرات المحددة لأداء المستشفيات في عام 2021، مقارنة بعام 2020، حيث بلغ عدد المترددين على عيادات الطوارئ في عام 2021 نحو مليون و487 ألفاً و355 مريضاً، بانخفاض بلغ 140 ألفاً و534 مريضاً مقارنة بعام 2020، وبمعدل انخفاض بلغ 8.6%، ما يعد مؤشراً جيداً يشير إلى تحسن الحالة الصحية لأفراد المجتمع، ما جعلهم لا يلجؤون إلى الطوارئ بصورة أكبر، في المقابل فقد زاد عدد المترددين على العيادات التخصصية ليبلغ خمسة ملايين و466 و30 مريضاً، بزيادة كبيرة على عام 2020، بلغت مليونين و477 ألفاً و838 مريضاً، وبمعدل تغير إيجابي بلغ 82.9%.

أما بخصوص مرضى الأقسام الداخلية، فقد بلغ عددهم 345 ألفاً و622 مريضاً، بزيادة 56 ألفاً و199 مريضاً، مقارنة بعام 2020، وبمعدل تغير بلغ 19.4%. كذلك زاد عدد الأسرّة في عام 2021 ليصل إلى 6420 سريراً بزيادة 944 سريراً مقارنة بعام 2020، ويرجع ذلك لزيادة عدد المستشفيات الخاصة وزيادة عدد الأسرّة في بعض المستشفيات في عام 2021، وهو ما أدى إلى زيادة أيام الإقامة، وبمعدل تغير بلغ 23.5%.

• 283 إجمالي عدد المرضى المعالجين في الخارج خلال عام 2021.