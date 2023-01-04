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الامارات | حمدان بن محمد: أجندة دبي الاقتصادية D33 تجسيد لطموحاتنا

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي توتير: أجندة دبي الاقتصادية "D33" وخططها لتحقيق مستهدفات بقيمة 32 تريليون درهم بحلول 2033 هي تجسيد لطموحاتنا في تحقيق الريادة العالمية على كافة المستويات ... لدينا قائد مُلهم لا يعرف المستحيل، وفرق عمل مبدعة قادرة على الإنجاز، وشراكات إقليمية وعالمية راسخة...ولدينا دبي.. أيقونة العالم.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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