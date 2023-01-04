الامارات | مترو دبي الأكثر جذبًا للركاب.. و7 عوامل توجز نجاحه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر استطلاع أجرته "الامارات اليوم" على منصاتها الرقمية عن نوع وسيلة المواصلات التي يفضلها الركاب عندما يستعملون وسائل النقل الجماعي، أن نحو 80.5% من المستطلعة آرائهم البالغ عددهم 77 والناطقين حكما باللغة العربية، يستخدمون مترو دبي، فيما أختار 11.7% الحافلات العامة، مقابل 3.9% لكل من الترام والنقل البحري. وتتطابق نتائج الاستطلاع مع كل نتائج الاستطلاعات التي تجريها هيئة الطرق والمواصلات في دبي المتعلقة بنفس الأمر، كما تنسجم مع استحواذ مترو دبي على الحصة الأكبر من عدد الركاب سنويا مقارنة بعددهم في وسائل المواصلات العامة الأخرى، اذ شكلت نسبة عدد ركاب المترو 36 % من العدد الإجمالي لركاب وسائل النقل الجماعي خلال النصف الأول من العام الماضي وهي نسبة تتقارب مع نسبتهم التي حافظت على الصدارة في كل الأعوام السابقة.

من جهته مدير العمليات في المنطقة ب في مواصلات الإمارات عبد الله عبد الرحمن لخص في رده على سؤال لـ "الامارات اليوم": سر نجاح مترو دبي، وأهمية دوره في احداث نقلة نوعية في جودة خدمات النقل الجماعي في الدولة.

وأعتبر عبد الرحمن أن أهم عوامل نجاح مشروع مترو دبي يكمن في الرؤية الاستراتيجية الواضحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومن ثم فريق العمل في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ووضع عبد الرحمن أهم عوامل نجاح المترو في 7 عناصر:

1-مشروعاً خدمياً تم اطلاقه في وقت لم يكن من السهل اتخاذ قرار انشاء مشروع عملاق مثله في ظل مناخ الأزمة العالمية، ما اعطى زخما وثقة لدى المستثمرين عادت بمشروعات عززت من أهمية وضرورة وجوده.

2-الأول في المنطقة بتلك المواصفات من ناحية الكفاءة، والجودة والسرعة والفخامة.

3-تعدد الجنسيات في الإمارة التي تضم أكثر من 240 جنسية وأكثرهم لديهم ثقافه النقل والتنقل بالمتر.

4-ربطه كل مناطق الإمارة مسهلاً عملية التنقل في أرجائها.

5-الاختيار الأنسب لمواقع محطات المترو في أماكن تجمع المستخدمين.

6-تكلفة تذكرة المترو مناسب للجميع مقارنةً مع جودته.

7-توفر عناصر الأمن والأمان والسلامة بكل مستوياتها في خدمة المترو