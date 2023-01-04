الامارات | 50 درهم ذهاباً وإياباً عبر حافلات اكسبريس من دبي إلى حتا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أخيراً خطّاً سريعاً جديداً للحافلات العامة بين دبي ومنطقة حتا، في خطوة تهدف إلى تعزيز النقل الجماعي إلى حتا، كما أطلقت خطّاً آخر جديداً داخل منطقة حتا التي تشهد تطوراً متزايداً في جميع بُناها التحتية والخدمية والسياحية ومناظرها الطبيعية الخلاّبة وبيئتها الجبلية الباردة وموقعها الجغرافي المميّز وتنوّعها البيئي والثقافي وخدماتها الترفيهية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع

وأوضح مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عادل شاكري، إن الخط الأول رقم (H02) (حتا إكسبريس) السريع يبدأ من موقف حافلات دبي مول إلى موقف حافلات حتا، بزمن تقاطر يبلغ ساعتين، باستخدام الحافلات الفاخرة (Coach) بتعرفة قيمتها (25) درهماً للراكب الواحد لكل رحلة.

وقال شاكري إن الخط الثاني (H04) (رحلات حتا) (Hop on Hop off) وهو خطٌّ سياحيٌّ داخليٌّ في منطقة حتا أي أنه يبدأ وينتهي من موقف حافلات حتا ويمر عبر أربع معالم سياحية في منطقة حتا هي: وادي هب، حديقة التلة، سد حتا والقرية التراثية وبزمن تقاطر يبلغ (30) دقيقة وتعرفة قيمتها (2) درهم للراكب الواحد لكل موقف حافلة.

وأضاف شاكري أن مبادرة تشغيل هذين الخطين الحيويين تعتبر دعماً لوسائل النقل الجماعي من المدينة إلى حتّا وبالعكس بالإضافة إلى تعزيز النقل الجماعي داخل هذه المنطقة الحيوية، التي تشهد نموّاً كبيراً في الحركة السياحية من سكان الدولة ومن الزائرين والسائحين القادمين إليها من مختلف بلدان العالم، لاسيما في هذه الأيام التي تمثل ذروة الموسم السياحي في الدولة عموما وفي إمارة دبي على وجه الخصوص مع إطلاق حملة حتا.. دبي الجبلية، الداعمة لمبادرتي أجمل شتاء في العالم ووجهات دبي".

وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على توسيع شبكة الحافلات العامة لربط مدينة دبي بمنطقة حتا وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والترام والنقل البحري، وتسعى من خلال تطوير الربط بين مختلف هذه الوسائل لجعلها خيار التنقل الأفضل في الإمارة.