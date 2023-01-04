الامارات | 9 الجاري انطلاق الدراسة في الدراسي الثاني لكليات التقنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، في كليات التقنية العليا، في التاسع من يناير الجاري، وتتيح للطلبة فترة إضافة مساقات أو الانسحاب من مساقات أخرى من التاسع حتى 13 من الشهر الجاري.

واستهلت الكليات التحضير للفصل الدراسي الثاني ببدء دوام أعضاء هيئة التدريس والموظفين والأكاديميين، اليوم، متزامناً مع تنظيم نشاط توجيهي للطلبة الجدد الذي يتضمن العديد من الفعاليات لتعريف الطلبة بالتخصصات والبرامج وبطبيعة التعليم التطبيقي في الكليات وميزات الدراسة بها، إضافة إلى اختبارات التقييم والتسجيل، ويستمر ذلك حتى يوم الجمعة المقبل.

وأعادت الكليات فتح التسجيل الإلكتروني، متزامناً مع امتحانات الإعادة للطلبة الذين لم يتموا متطلبات النجاح في الفصل الدراسي الأول، والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وحدد التقويم الأكاديمي الذي اعتمدته الكليات أخيراً، إجازة الربيع للطلبة ولأعضاء هيئة التدريس، في الفترة من 27 مارس المقبل حتى 31 من الشهر نفسه لمدة أسبوع واحد، ثم تُستانف الدراسة مرة أخرى في الثالث من أبريل المقبل حتى آخر يوم دراسي في الثاني من مايو المقبل، وتنطلق الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني في الثالث حتى 17 من الشهر نفسه.

من جهة أخرى أعلنت كليات التقنية العليا عن وظائف إدارية ومهارية لطلبتها وخريجيها، ضمن مبادرة "جاهز للقطاع الخاص"، والتي تطرحها شركة "الأنصاري للصرافة"، وذلك غداً، بفرع الكليات في الشارقة، وسيتضمن الحدث مقابلات توظيف فورية لجميع الخريجين والطلبة.