الامارات | حاكم الشارقة يوجه باستمرار توريث "تعويضات مركبات الأجرة" للمواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم باستمرار توريث التعويضات عن مركبات الأجرة للمواطنين وإعادة التعويضات المقطوعة لـ934 مستفيداً ضمن العدد الإجمالي للمواطنين المستفيدين البالغ عددهم 5780 في الشارقة.

وكان النظام المعمول به سابقا يقتصر على التوريث لمرة واحدة فقط.