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الامارات | حمدان بن محمد لـ محمد بن راشد: حلقت بنا بطموحات لا تعرف المستحيل.. معك نستبشر دوماً بأن القادم أفضل

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، يا أبوي .. يا سيدي .. يا صانع المجد.. رسمت مساراً لدبي مُسطراً بالإنجازات… وحلقت بنا بطموحات لا تعرف المستحيل.. معك .. نستبشر دوماً بأن القادم أفضل.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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