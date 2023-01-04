الامارات | حمدان بن محمد لـ محمد بن راشد: حلقت بنا بطموحات لا تعرف المستحيل.. معك نستبشر دوماً بأن القادم أفضل

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد لـ محمد بن راشد: حلقت بنا بطموحات لا تعرف المستحيل.. معك نستبشر دوماً بأن القادم أفضل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، يا أبوي .. يا سيدي .. يا صانع المجد.. رسمت مساراً لدبي مُسطراً بالإنجازات… وحلقت بنا بطموحات لا تعرف المستحيل.. معك .. نستبشر دوماً بأن القادم أفضل.
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