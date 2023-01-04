الامارات | 6 يناير آخر موعد للاستفادة من خصم الـ 50% على المخالفات المرورية في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة عجمان، بأن المهلة الممنوحة للاستفادة من خصم الـ50% على المخالفات المرورية، والتي بدأت يوم 21 من نوفمبر الماضي، ستنتهي بعد غدٍ السادس من يناير، ويشمل الخصم جميع أنواع المخالفات المرتكبة في إمارة عجمان قبل 11 من نوفمبر الماضي.

ودعت مالكي وسائقي المركبات، إلى الاستفادة من الخصم وسداد المخالفات، لافتة إلى أن الخصم لا يشمل المخالفات المشددة.

وجاء في قرار الخصم أنه ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل 11 من نوفمبر الماضي، مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية المسجلة باستثناء المخالفات المشددة، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز سلامة الطرق، وذلك ضمن جهود شرطة عجمان لإسعاد جميع المتعاملين وللتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والقاطنين بالإمارة.

وأوضح القرار أن المخالفات المشددة المستثناة من قرار التخفيض مخالفة قيادة المركبة الخفيفة أو الثقيلة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، ومخالفة قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز، ومخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كم في الساعة، ومخالفة إحداث تغيرات في المركبة بدون ترخيص، ومخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع إلغاء الحجز فقط للمركبات الخفيفة والدراجات الآلية.

ودعت شرطة عجمان جميع أصحاب المركبات إلى الاستفادة من القرار في سداد المخالفات المتراكمة، والامتثال لقواعد المرور لضمان السلامة المرورية، مشيراً إلى أن قرار الخصم جاء بهدف مراعاة ظروف الأفراد اجتماعياً واقتصادياً والتخفيف عليهم، وحرصاً على تعزيز استمرارية التنمية وتسخير السبل الكفيلة بإسعاد المتعاملين وإنجاز أعمالهم دون تعطيل مصالحهم.

وقررت القيادة العامة لشرطة عجمان خلال الفترة الماضية تمديد ساعات العمل في إدارة المرور والدوريات لتصبح ساعات الدوام من السابعة والنصف صباحاً حتى العاشرة مساءً من الإثنين إلى الخميس.