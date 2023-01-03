الامارات | جنود مجهولون وراء احتفالات استثنائية في رأس السنة بدبي دون حوادث أو إصابات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عدم تسجيل أي إصابات في صفوف رواد احتفالات رأس السنة الميلادية بأكثر من 30 موقعاً على مستوى الإمارة أو وقوع حوادث مرورية.

وأفادت بأنها تلقت منذ بداية يوم الـ 31 من ديسمبر الماضي وحتى الساعة السادسة صباح الأول من يناير الجاري، 20 ألف و337 مكالمة هاتفية شملت 19 ألف و147 مكالمة على خط الطوارئ 999، فيما تلقت 1190 مكالمة على رقم مركز الاتصال الموحد 901 المخصص للحالات غير الطارئة.

ونوه القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري ، بالمهنية والحرفية العالية لأعضاء لجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية في إمارة دبي خلال تطبيق خطة تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2023، التي ساهمت في وصول المرتادين بسلاسة إلى مواقع الاحتفالات وإدارة الحركة المرورية وحركة التنقل.

وقال المري إن 47 هيئة ومؤسسة تعمل تحت مظلة اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية في إمارة دبي وضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسهولة الحركة لجميع الزوار، بقوة بشرية بلغت 10 آلاف و597 عنصراً، تضمنت 5800 رجل أمن، و1420 متطوعاً، و3651 من الدوريات والآليات، و45 زورقاً بحرياً، وذلك في مواقع الاحتفالات.

من جهته قال مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية في إمارة دبي بالنيابة اللواء سيف مهير المزروعي إن اللجنة طبقت خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية بحرفية كبيرة خلال فعاليات رأس السنة مستمدة خبرتها من الأعوام الماضية في تنظيم وتأمين سلاسة انتقال الجمهور إلى أماكن الفعاليات والعودة إلى منازلهم.

وأشارت إلى تعاون الجمهور بشمل ملموس مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية ما ساهم في سلاسة الحركة والتنقل، لافتاً إلى التزام الزوار بالتوجه للمناطق المخصصة للاحتفال في وقت مُبكر، واطلاعهم على التعليمات التي نشرت عبر مختلف وسائل الإعلام وهو ما أسهم في خروج الاحتفالات على أفضل وجه.

"أمن المواصلات"تؤمن 2 مليون راكب خلال احتفالات رأس السنة

ساهمت إدارة أمن المواصلات في دبي، في تأمين قطاع النقل والمواصلات العامة بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية و شركائها الاستراتيجيين من هيئة الطرق والمواصلات، والشركة المشغلة لمترو دبي (كيولس) والشركة المشغلة لترام دبي (أليستون ) وشركة إعمار العقارية.

وأكد مدير إدارة أمن المواصلات العميد عبيد الحثبور أن الإدارة وضعت خطة متكاملة للاستعداد لاستقبال العام الجديد وضمان انسيابية انتقال مُستخدمي المواصلات العامة على امتداد الإمارة كونها تشهد فعاليات مختلفة يترقب لها الجميع، وذلك من خلال تواجد ضباط وضباط الصف وأفراد من إدارة أمن المواصلات الذين تم توزيعهم على محطات المترو والترام ومحطات الحافلات والنقل البحري، بالإضافة إلى دوريات أمنية حيث تم تأمين أكثر من 2 مليون راكب خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.