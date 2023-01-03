الامارات | «الأرصاد»:طقس بارد وأمطار مصحوبة بـ«برق ورعد» حتى السبت‎‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد أن المنطقة تتأثر خلال الأيام من الثلاثاء إلى الخميس، بامتداد تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مصاحباً معه تدفق كميات مختلفة من السحب على شكل موجات مع امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي.

وأشار المركز إلى أن الطقس يكون غائماً جزئياً إلى غائم على فترات يصاحبها سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية.

وتوقّع المركز أن يشهد يوما الجمعة والسبت المقبلين، تعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة حيث يستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.

وذكر أن الرياح ستنشط وتكون قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة، فيما يضطرب البحر أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع السحب.