الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عيسى المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين معالي الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدرجة وزير. وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية