الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عيسى المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عيسى المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين معالي الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدرجة وزير.
وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
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