الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين حمد الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين حمد الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين معالي حمد محمد ثاني الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لصاحب السمو رئيس الدولة بدرجة وزير.
وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
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