الامارات | شرطة أبوظبي تنفذ ورشة السلامة للأطفال بالحافلة المدرسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت شرطة أبوظبي ورشة توعية للأطفال بمؤسسة التنمية الأسرية في ابوظبي بعنوان " ماذا أفعل إن تركت في الحافلة المدرسية؟" بهدف اكساب الأطفال المعارف والمهارات في مجال الحماية الشخصية وبما يتناسب مع خصائصهم المختلفة وذلك بمشاركة 270 طفلًا وطفلة.



وأوضحت مديرية المرور والدوريات للأطفال الخطوات التي يجب اتباعها بأسلوب بسيط في حالة نسيانهم بالحافلة والتي تبدأ بفتح الطفل لنافذة الحافلة بمستوى بسيط ثم مناداة أي شخص على الطريق ومن ثم تتبعها الخطوة الثانية من خلال الجلوس على مقعد سائق الحافلة وضغط زر الهرن "البوق " بصورة مستمرة حتى يسمعه المارة على الطريق مع التلويح بيديه لتتم مشاهدته عند طلب الاستغاثة وانقاذه.



واكد مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة العميد محمود يوسف البلوشي اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التوعية للأسر والأطفال بمختلف الاشتراطات التي تعزز سلامتهم وحمايتهم من المخاطر لافتاً إلى أهمية تعيين مشرفين للحافلات، والتأكد من خلو الحافلة من الأطفال عند الوصول إلى الوجهة المحددة.



وذكر أنه يتم توقيع المسؤولية القانونية على المرافقين للأطفال، في حال الإخلال بهذه الاشتراطات، الذي قد تنتج عنه حوادث تلحق الضرر بالأطفال داعيا إلى عدم تحميل الحافلات المدرسية زيادة عن الأعداد المسموح بها وحث على جلوس كل طالب وطالبة في مقعد منفصل مؤكداً تشديد الضبط المروري ومخالفة كل من يقوم بتحميل أعداد إضافية.



وتعرف الأطفال خلال البرنامج التوعوي على أهداف دورية الطفل وأهميتها في تثقيفهم مروريًا وتفاعلوا مع مختلف أنشطة التوعية المصاحبة، فيما أشادت مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع شرطة ابوظبي في تنفيذ أنشطة توعية تحقق التطلعات في الوصول إلى أسر واعية ومجتمع متماسك.