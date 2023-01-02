الامارات | 1.1 مليون طالب يلتحقون بالفصل الدراسي الثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود اليوم نحو مليون و100 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة والمناهج الأجنبية إلى مقاعدهم الدراسية، إيذاناً ببدء الفصل الثاني من العام الدراسي 2022-2023، للطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية، بعد إجازة الشتاء التي امتدت من 12 ديسمبر الماضي للطلبة، و19 ديسمبر للمعلمين لغاية الأول من يناير 2023.

وأنهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي استعداداتها كافة لتأمين انطلاقة مثلى للفصل الدراسي، حيث شملت الاستعدادات ضمان جاهزية المدارس البالغ عددها 564 مدرسة لاستقبال الطلبة والتأكد من جاهزية كل الخطط التشغيلية الموضوعة مسبقاً تمهيداً لاستقبال الطلبة.

وهنّأت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، الطلبة بمناسبة عودتهم إلى مقاعدهم الدراسية، متمنية لهم التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرتهم التعليمية.

وبينت أن كل فصل دراسي يمثل محطة مهمة يقترب من خلالها الطلبة من تحقيق طموحاتهم وآمال الدولة التي تراهن عليهم لتواصل مسيرة تطورها وتقدمها. كما أشادت بالجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر التربوية والإدارية وكل شركاء المنظومة التعليمية منذ بداية العام الدراسي الحالي للارتقاء بالمنظومة التعليمية ودعم مسيرة الطلبة وتمكينهم وتزويدهم بأفضل المعارف ليواصلوا مسيرة تميز الدولة وتقدمها في شتى المجالات.