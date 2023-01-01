الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح الكتبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الأحد حفل الاستقبال الذي أقامه المر سعيد بن حلوه الكتبي، في قلعة الرمال في دبي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة حمد غدير سعيد بن غدير الكتبي.

وقد هنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.