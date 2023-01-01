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الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح الكتبي

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الأحد حفل الاستقبال الذي أقامه المر سعيد بن حلوه الكتبي، في قلعة الرمال في دبي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة حمد غدير سعيد بن غدير الكتبي.

 وقد هنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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