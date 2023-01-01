الامارات | رئيس الدولة ونائبه يعزيان بابا الفاتيكان بوفاة بنديكتوس السادس عشر

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يعزيان بابا الفاتيكان بوفاة بنديكتوس السادس عشر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تعزية مماثلة إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.
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