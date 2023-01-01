الامارات | رئيس الدولة ونائبه يعزيان بابا الفاتيكان بوفاة بنديكتوس السادس عشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع