اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | حمدان بن محمد: كل عام وقيادتنا وبلدنا وشعبنا بخير وازدهار

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: كل عام وقيادتنا وبلدنا وشعبنا بخير وازدهار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها وشعبها، وجميع شعوب العالم بالعام الجديد.

وقال سموه بتغريدة في حسابه على "تويتر": "
كل عام وقيادتنا وبلدنا وشعبنا بخير وازدهار ... تمنياتنا أن يحمل العام الجديد تباشير الخير والسعادة والسلام على جميع شعوب العالم... ونتطلع لعام من الإنجاز ومواصلة العمل لترسيخ مكانة دبي والإمارات أيقونة للعالم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا