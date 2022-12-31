الامارات | محمد بن زايد: عام جديد أدعو الله تعالى أن يجعله عام خير

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: عام جديد أدعو الله تعالى أن يجعله عام خير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم بمناسبة العام الجديد. وقال سموه بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عام جديد .. أدعو الله تعالى أن يجعله عام خير وسعادة وتوفيق ونماء لبلادنا والعالم". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App