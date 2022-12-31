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الامارات | محمد بن زايد: عام جديد أدعو الله تعالى أن يجعله عام خير

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم بمناسبة العام الجديد.

وقال سموه بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عام جديد .. أدعو الله تعالى أن يجعله عام خير وسعادة وتوفيق ونماء لبلادنا والعالم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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