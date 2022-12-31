الامارات | محمد بن راشد: عام قادم نعد العالم فيه بشيء أجمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دولة الإمارات وشعبها، والشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم بمناسبة العام الجديد.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر": "عام مضى لم تتوقف دولة الإمارات فيه يوماً واحداً عن العمل … وعام قادم نعد العالم فيه بشيء أجمل .. كل عام وبلادنا وشعبنا بخير .. كل عام والشعوب العربية والإسلامية وجميع شعوب العالم بخير وسعادة وتقدم … 2023 عام خير وسلام بإذن الله على الجميع".