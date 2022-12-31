الامارات | حافلات مجانية لنقل الركاب في دبي لمناطق فعاليات الاحتفال برأس السنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير 210 حافلة لنقل الزوار مجانا من منطقة الفعاليات في وسط المدينة إلى خارج المنطقة حيث المواقف البديلة ومحطات المترو وذلك لتسهيل عملية الخروج.

وحددت الهيئة مواقع انطلاق الحافلات واتجاهاتها كالتالي :

• شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى المركز التجاري لنقل الجمهور من أمام محطة مترو برج خليفة إلى نادي الوصل ومحطة مترو ماكس وسيتي سنتر ديرة.

• شارع الشيخ زايد أمام محطة مترو الخليج التجاري إلى محطة مترو سيتي سنتر ديرة.

• شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبو ظبي لنقل الجمهور من أمام محطة مترو برج خليفة إلى محطة مترو الصفا.

• شارع المركز المالي إلى مواقف نادي الوصل، وسيتي سنتر ديرة ومواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

• شارع برج خليفة إلى محطة مترو ستي سنتر ديرة.

وأعلنت الهيئة أيضا عن تحديد مواقع وقوف مركبات الأجرة لتكون متواجدة في مواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومواقف نادي الوصل حيث سيتم نقل الجمهور من موقع الفعالية وقت المغادرة عن طريق الحافلات.