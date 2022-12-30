الامارات | رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم خلال اتصال هاتفي .. العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التقدم والازدهار.
كما تبادل سموه مع أخيه أمير دولة قطر وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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