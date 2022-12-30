الامارات | رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس وزراء الهند بوفاة والدته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند في وفاة والدته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تعزية مماثلة إلى معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.