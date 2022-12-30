الامارات | رئيس الدولة يعزي رئيس وزراء الهند في وفاة والدته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خالص تعازيه إلى رئيس وزراء الهند، اناريندرا مودي في وفاة والدته.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الشخصي على "تويتر": "خالص التعازي إلى رئيس وزراء الهند، الصديق العزيز ناريندرا مودي في وفاة والدته السيدة هيرابين مودي"

وأضاف سموه: "وأعبر عن أصدق مشاعر المواساة له وعائلته الكريمة."