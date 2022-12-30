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الامارات | رئيس الدولة يعزي رئيس وزراء الهند في وفاة والدته

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خالص تعازيه إلى رئيس وزراء الهند، اناريندرا مودي في وفاة والدته.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الشخصي على "تويتر": "خالص التعازي إلى رئيس وزراء الهند، الصديق العزيز ناريندرا مودي في وفاة والدته السيدة هيرابين مودي"

وأضاف سموه: "وأعبر عن أصدق مشاعر المواساة له وعائلته الكريمة."

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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