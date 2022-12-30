الامارات | رئيس الدولة يعزي رئيس وزراء الهند في وفاة والدته

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يعزي رئيس وزراء الهند في وفاة والدته والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خالص تعازيه إلى رئيس وزراء الهند، اناريندرا مودي في وفاة والدته.
وقال سموه بتغريدة في حسابه الشخصي على "تويتر": "خالص التعازي إلى رئيس وزراء الهند، الصديق العزيز ناريندرا مودي في وفاة والدته السيدة هيرابين مودي"
وأضاف سموه: "وأعبر عن أصدق مشاعر المواساة له وعائلته الكريمة."
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App