الامارات | مراهقان شقيقان وصديقهما يرتكبون جريمة بهدف التسلية .. والمجني عليها تسامحهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

اقتحم ثلاثة أحداث من بينهم شقيقين إحدى الحضانات بإمارة دبي، بعد كسر بابها الخارجي، واتلاف كاميرات المراقبة في مكان الواقعة.

وأفادت رئيس نيابة مساعد بنيابة الأسرة والأحداث حمده محمد أهلي بأن بلاغاً ورد إلى شرطة دبي، من مالكة الحضانة يفيد بإتلاف كاميرات المراقبة، وتحطيم الباب الخارجي، من قبل مجهولين.

وبعد البحث والتحري تم تحديد هوية المتهمين الثلاث، من بينهم شقيقان اعترفا بارتكاب الجناية، بقصد اللهو واللعب، مع المتهم الثالث الذي لاذ بالفرار.

وأشارت إلى أن النيابة العامة في دبي قررت حفظ الدعوى الجزائية للمتهمين، لانقضائها بالصلح، وتنازل المدعية عن حقها الشخصي، وجرى كف البحث عنهما.