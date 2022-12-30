الامارات | "إسعاف دبي" تؤمن احتفالات رأس السنة بنقاط إسعافية ووحدات دعم وأسطول من الآليات الحديثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها وضعت خطة استثنائية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بالتعاون مع شركائها في لجنة تأمين الفعاليات لإمارة دبي.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشعل عبد الكريم جلفار أن فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مستعد لتغطية فعاليات رأس السنة من خلال تخصيص 282 مركبة إسعاف و5 زوارق بحرية و1200 كادرًا إسعافيًا و35 مشرفاً لتغطية 30 فعالية ستشهدها مختلف مناطق إمارة دبي.

وأضاف: سيارات إسعاف دبي ستنتشر في المناطق الحيوية الأخرى، حيث سيتم توزيع 6 مركبات في دبي مول إضافة إلى 16 مسعفاً، كما تم تخصيص 6 مركبات إسعاف و16 مسعفاً في كل من نخلة جميرا، وبرج العرب و«جي بي ار» و«بلو واترز»، وفي منطقة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد «برج خليفة» خصصت المؤسسة 16 مركبة إسعاف وغرفة عمليات و16 خيمة للدعم.

وتابع " تم تخصيص 5 سيارات مستجيب أول و4 دراجات هوائية وكهربائية، وحافلتي إسعاف، ووحدة للدعم الميدان، وخمسة زوارق بحرية بالتعاون مع الشركاء في شرطة دبي ونخيل لتغطية المسطحات المائية.

وذكر أنه تم أيضاَ تخصيص 20 نقطة إسعاف إضافية سيتم توزيعها على مختلف المناطق الأخرى بالإمارة مثل جبل علي وبر دبي والمناطق الريفية وديرة.