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الامارات | «صحة»: إغلاق كافة مراكز فحوصات «كورونا» في أبوظبي

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أشرف جمال - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) عن إغلاق كافة مراكز إجراء فحوصات كوفيد-19 في أبوظبي والعين والظفرة اعتباراً من 31 ديسمبر 2022، وذلك انسجاماً مع رؤية أبوظبي المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بتوفير الفحوصات وجرعات التطعيم الخاصة بكوفيد-19 في المراكز التابعة لشبكة "صحة"، منوهة إلى أنه سيجري تقييم حالة المرضى المصابين بفيروس كوفيد19 في مستشفى الرحبة ومستشفى العين، علماً أنه يمكن أيضاً تقييم حالات كوفيد - 19- الإيجابية في أي من مراكز الرعاية الصحية التابعة لشبكة "صحة".
وأفادت بأنه يمكن حجز المواعيد عبر تطبيق "صحة" على الهاتف المحمول أو تطبيق واتساب على الرقم 4102200-02
وتقدمت الشركة بجزيل الشكر والامتنان للكوادر البشرية التي بذلت جهوداً جبارة للحفاظ على سلامة المجتمع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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